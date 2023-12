Sondaggio, Conte e M5s crollano: fiducia, il sorpasso di Giorgia Meloni

12 dicembre 2023 a

Perdita di consensi sia per il Movimento 5 Stelle che per il suo leader Giuseppe Conte: è quanto emerge dall'ultimo sondaggio realizzato da Quorum/YouTrend per SkyTG24. Il movimento, infatti, ha perso lo 0,3% in una settimana, scendendo così al 13,5. Mentre il suo presidente, nonché ex premier, è stato sorpassato dall'attuale presidente del Consiglio Giorgia Meloni nella classifica dei leader più apprezzati dagli elettori. Se la premier, infatti, ha registrato un +1%, salendo così al 37%; Conte invece è sceso di un punto, calando al 36%. Per quanto riguarda gli altri leader, aumenta la fiducia in Antonio Tajani (25%, +1%) ed Elly Schlein (25%, +2%), mentre resta stabile la fiducia in Matteo Salvini (23%).

Tornando alle intenzioni di voto, resta primo partito Fratelli d'Italia che, nonostante una flessione dello 0,3 rispetto alla rilevazione del 4 dicembre, ha mantenuto un buon 28,9%. A seguire c'è il Pd di Elly Schlein, che ha guadagnato uno 0,3% portandosi quindi al 19,3. Al terzo posto i grillini, seguiti subito dopo dalla Lega di Matteo Salvini, che in sette giorni ha acquistato uno 0,1% di consensi, attestandosi al 9,9%, a un passo dalla doppia cifra. Leggero calo per Forza Italia (-0,1), che è ora al 6,2%.

Per quanto riguarda i partiti minori, Azione di Carlo Calenda è al 4,1% (+0,4); Alleanza Verdi-Sinistra italiana è al 3,7% (+0,3); Italia Viva di Matteo Renzi è al 3,2% (+0,1); +Europa è al 2,2% (-0,3); Per l'Italia e Noi Moderati entrambi all'1,8, anche se il primo ha acquistato uno 0,1% rispetto a una settimana fa, mentre il secondo ha perso lo 0,1. In termini di coalizioni, continua a dominare il centrodestra al 47,2% (-0,4); mentre il centrosinistra è al 24,9% (+0,3).