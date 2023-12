Antisemitismo, Giorgia Meloni: "Un cancro da estirpare"

11 dicembre 2023 a

Giorgia Meloni interviene alla presentazione del libro PhotoAnsa2023 e dice la sua sulla situazione in medio Oriente e il ritorno di venti di antisemitismo in Europa. Le parole del premier sono chiare: "L’antisemitismo è un cancro che si deve sconfiggere". E ancora: "Penso che l’antisemitismo sia un problema reale che sta crescendo in tutta l’Europa e in tutto l’Occidente, spesso mascherato da critica verso Israele". Poi il premier ha lanciato un allarme: "Si sta facendo largo anche al di fuori di questi contesti, è un fenomeno che deve preoccuparci contro il quale bisogna lavorare ad ogni livello".

Sul conflitto tra Hamas e Israele, il presidente del Consiglio sottolinea la ferocia dei miliziani: "Penso che non sia possa trattare il conflitto in Medio Oriente «se non si riparte dall’orrore di Hamas, dalla ferocia disumana che non ha risparmiato donne e bambini e che racconta la disumanizzazione dell’altro e io penso che debba essere condannata senza ambiguità perché se ci abituiamo all’orrore, abbiamo un problema serio".

Ma il premier ha anche parlato di un'altra guerra che da qualche tempi insanguina le cronache, quella tra Ucraina e Russia: "Penso sia giusto continuare a sostenere l’Ucraina perché se noi consentiamo che saltino le regole del diritto internazionale, gli scenari di crisi si moltiplicheranno. Per noi è importante dare un segnale di determinazione". Infine ha anche parlato del dibattito sul Mes e del pressing delle opposizioni sulla ratifica: "È un dibattito molto italiano e ideologico. Schlein? Sono stati al governo 4 anni. Se così fondamentale perché non l'hanno ratificato?". Colpita e affondata.