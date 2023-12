Tosi su Zaia: "Incoerente su limite mandati"

11 dicembre 2023 a

È dibattito all'interno della maggioranza sul terzo mandato. A dire la sua è Flavio Tosi. Il deputato e coordinatore veneto di Forza Italia replica alle dichiarazioni di Luca Zaia nei confronti del vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani. "Zaia - afferma l'azzurro - definisce anacronistico il limite ai mandati ai presidenti di Regione fissato dalle leggi statali, ma gli ricordo che è stata proprio la Regione Veneto nel 2012, quindi quando con lui Presidente, a fissare il limite dei due mandati per gli assessori regionali".

E ancora: "Pertanto Zaia, da questo punto di vista, non mi sembra un campione di coerenza: è contro il tetto dei mandati se lo dice la legge nazionale, a favore del tetto se invece è la legge regionale varata con lui a fissarlo per gli assessori". Ma non finisce qui, perché Tosi prosegue: "Forse Zaia lo ha dimenticato, ma è presidente regionale dal 2010, quindi di fatto è già al terzo mandato, il prossimo che lui agogna sarebbe il quarto. È da 13 anni che Zaia guida il Veneto, in termini di grandi opere pubbliche non ha fatto granché, è vero (il Passante, la Pedemontana e tutti i nuovi grandi ospedali non si devono certo a lui), quindi comprendo che potrebbe non essersi reso conto del tempo trascorso".

Da qui la conclusione: "È singolare che Zaia, pur di ottenere ciò che vuole, cioè governare per vent'anni, si allei con la sinistra e quindi faccia asse con i presidenti della Campania De Luca, della Puglia Emiliano e dell'Emilia Romagna Bonaccini. Questo la dice lunga".