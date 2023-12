Beppe Grillo ricoverato a Cecina, paura e mistero: come sta il fondatore M5s?

12 dicembre 2023 a

Il comico e fondatore del M5s, Beppe Grillo, ricoverato in ospedale a Cecina, in provincia di Livorno. La notizia è stata rilanciata dal Tirreno. Stando alle prime indiscrezioni, Beppe Grillo - 75 anni - si è presentato nella mattinata di domenica 10 dicembre al pronto soccorso per un malessere ed è poi stato ricoverato per accertamenti e trattenuto nel reparto di Osservazione breve.

Secondo alcune indiscrezioni, non si tratterebbe di nulla di grave. Grillo sarebbe stato sottoposto ad alcuni esami e terapie e potrebbe essere dimesso nel pomeriggio.

Il fondatore del Movimento si è rivolto anche in passato al pronto soccorso di Cecina perché qui, nella sua villa sulla spiaggia di Marina di Bibbona, Beppe Grillo trascorre lunghi soggiorni diverse volte l'anno.