Nicola Fratoianni e l'accusa choc su Piazza Fontana

NICOLA ACCUSA

Nicola Fratoianni lancia l’allarme su piazza Fontana: «È una ferita aperta. Ed è un monito: ci sono stati e possono esserci tentativi di rovesciare l’ordinamento democratico del nostro Paese e comprimere i diritti acquisiti con la Resistenza e con la Costituzione. Ci sono stati e possono esserci apparati deviati dello Stato a favorire questi tentativi». La Meloni è stata accusata di tutto, le mancava la possibile contiguità con gli stragisti neri...



PRIMA I BENGALESI Il responsabile immigrazione del Partito democratico, Pierfrancesco Majorino, attacca la sindaca di Monfalcone Anna Maria Cisint, rea di perseguire una politica di rigore sull’immigrazione: «Sta facendo tutto quello che non si dovrebbe fare. Lavora per criminalizzare una comunità, quella bengalese, e non offre soluzioni reali per garantire la libertà di culto. È il modo migliore per creare ghetti». Anche oggi i dem si occupano della sicurezza dei cittadini domani.