Salvini dichiara guerra agli autovelox: "Basta Far West"

13 dicembre 2023

"Basta far west": Matteo Salvini lo ha detto in riferimento agli autovelox. In particolare, ha annunciato l'arrivo, entro fine mese, del decreto attuativo in conferenza unificata. "Il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti sta procedendo finalmente a definire l'iter di adozione del decreto attuativo delle modalità di uso e collocazione degli autovelox che è in elaborazione da 13 anni, manco l'Iliade, e che conto di portare in conferenza unificata entro la fine di questo mese", ha detto il ministro nonché vicepremier, rispondendo al question time alla Camera. Sullo sfondo le relazioni degli enti locali sull'ammontare dei proventi delle sanzioni per infrazioni al codice della strada.

"Nel 2022 hanno presentato la relazione 7.216 comuni, non l'hanno presentata 685 comuni, mentre l'hanno presentata incompleta 169 comuni - ha sottolineato Salvini -. L'ammontare degli introiti derivanti dalle sanzioni per violazione del codice della strada risulta pari a 2,7 miliardi di euro. Dobbiamo porre fine al far west degli autovelox, la cui installazione e segnalazione devono essere riportate entro binari attuativi chiari ed omogenei". Il leader leghista, infine, ha aggiunto: "Il decreto introdurrà vincoli omogenei e chiari sull'intero territorio nazionale nella ferma convinzione che l'uso dell'autovelox è fondamentale se ha come finalità esclusiva la tutela della sicurezza" e "non certo per le esigenze di fare cassa da parte di qualcuno".