Supermedia, Meloni ancora in testa: Schlein sempre più lontana dal 20%

Resta saldamente primo partito Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni: questo quanto emerge dall'ultima supermedia Agi/YouTrend. Nonostante un leggero calo rispetto a due settimane fa, il partito della premier continua a non avere rivali. Oggi, a seguito di un -0,7%, si attesta al 28,3%. Subito dopo c'è il Partito democratico di Elly Schlein, che non sembra riuscire neanche ad avvicinarsi alla soglia del 20%. E questo nonostante l'incremento registrato nella supermedia di oggi: i dem infatti acquistano uno 0,1% di consensi portandosi così al 19,4. Dunque sono quasi dieci i punti che separano la prima forza del Paese, che è al governo, dalla seconda, che rappresenta invece il principale partito di opposizione.

In leggera ripresa il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, che segna un +0,2 e sale così al 15,9%. A seguire ecco la Lega di Matteo Salvini, che registra un -0,2 e si porta così al 9,1%. Buon risultato per Forza Italia, che in due settimane cresce dello 0,3 e sale al 7,7. Stabile Azione di Carlo Calenda al 3,9; mentre l'Alleanza Verdi/Sinistra è anch'essa stabile ma al 3,4. Dopodiché troviamo Italia Viva di Matteo Renzi che sale dal 3 al 3,3%; poi +Europa al 2,5 con la perdita dello 0,1% dei consensi; Italexit di Paragone all'1,9 (+0,2); Unione Popolare all'1,3 (-0,1); e infine Noi Moderati all'1,2 (-0,1).