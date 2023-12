Di Maio a PiazzaPulita: "Io in politica? Più Luigi e meno..."

15 dicembre 2023 a

a

a

"Pensa di tornare a fare politica in Italia?": Corrado Formigli lo ha chiesto a Luigi Di Maio a Piazzapulita su La7. E l'ex esponente del Movimento 5 Stelle ha risposto: "Dal punto di vista della mia serenità, in questo momento non sto pensando assolutamente a questo. Cerco di fare al meglio il mio lavoro, di svolgere il mio mandato. Da grande voglio essere più Luigi e meno Di Maio". Il rappresentante speciale dell’Unione europea per la regione del Golfo, poi, ha parlato anche di Giorgia Meloni e del suo governo: "In quest'ultimo anno in cui non sono stato né parlamentare né ministro tante volte ho sostenuto questo presidente del Consiglio su alcune scelte coraggiose che ha fatto, come sull'Ucraina, ma anche sulle politiche fiscali. Quindi quando pubblicamente c'era anche da sostenere le scelte io l'ho fatto e mi sono anche ricreduto su alcune preoccupazioni che avevo da cittadino italiano su questo governo".

Di Maio, infine, ha voluto commentare le dichiarazioni rilasciate dalla premier al Senato sulla ratifica del Mes: "Ha messo in dubbio l'onore con cui ho amministrato la carica di ministro degli Esteri per tre anni. Meloni dice due cose, una vera e una falsa: quella vera è che il governo Conte II nel 2020 ha votato il Mes perché non rappresentava una minaccia per l'Italia. Ciò che dice di falso è che in qualche modo io abbia firmato il mandato all'ambasciatore per l'ultimo atto di firma del Mes in un momento in cui non ero nel pieno dei poteri perché il governo Conte era già caduto".