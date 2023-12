Elly Schlein vuole sciogliere le Camere? Sbugiardata da Capezzone

16 dicembre 2023 a

Elly Schlein? Per Daniele Capezzone è una specie di marziana. La riprova è sotto gli occhi di tutti: intervistata da Repubblica, la leader del Pd sceglie parla del governo Meloni come di un esecutivo che fa solo disastri. E per questo "prepariamoci al voto". Peccato però che Schlein non ha capito che le Camere non le può sciogliere lei: quel compito spetta solo al Quirinale, non ad altri. Eppure nessuno le ha fatto notare la clamorosa gaffe. Lo avesse detto qualcun altro, il malcapitato sarebbe stato azzannato alla gola, e accusato di attentare alle prerogative del Colle. Da qui retroscena vari sui malumori di Mattarella e via dicendo. Ma è capitato a Elly, quindi tutto tace.

