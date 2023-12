Milano, insulti a Giorgia Meloni in piazza: "Sei un'assassina"

17 dicembre 2023 a

Ieri pomeriggio a Milano due manifestazioni una a favore della Palestina e perla fine dei bombardamenti nella Striscia di Gaza e l’altra per protestare contro la normativa che limita i rave party. Fumogeni, cori e un manifesto contro Giorgia Meloni sono apparsi alla manifestazione pro Palestina.



Il corteo, partito poco dopo le 15 da piazzale Loreto, si è via via ampliato con l’arrivo di gruppi rappresentati da manifesti, alcuni dei quali con la firma di centri sociali e organizzazioni di antagonisti. Qualche fumogeno è stato esploso lungo via, senza tuttavia creare danni a cose o persone. In un manifesto srotolato da un gruppo di manifestanti sono apparse anche frasi contro la presidente del Consiglio: «Imperialismo assassino. Giorgia Meloni complice», mentre altri manifestanti hanno urlato «Meloni assassina».