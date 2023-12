Anna Paola Concia, insultata perché sui gay e troppo a destra

17 dicembre 2023 a

a

a

Ma come sono democratici i maestrini della sinistra. Questa volta gli insulti sono per la Concia, già finita nel mirino dei compagni per aver accettato l'ipotesi di un incarico (poi naufragato) al fianco del ministro Valditara. L’attivista Lgbt alla convention meloniana: "Le teorie gender cancellano le donne". E dal popolo di sinistra piovono insulti.



Clicca qui, registrati gratuitamente a Liberoquotidiano.it e leggi il commento integrale di Adriano Talenti