Atreju, Abascal: "La sinistra manipola sempre le nostre parole"

"Grazie a Giorgia per il suo esempio, per il suo lavoro e soprattutto per la sua amicizia in momenti così difficili per la Spagna". Così esordisce il leader di Vox Santiago Abascal nel suo intervento oggi ad Atreju, dove ha anche ringraziato "i fratelli italiani per questa storia interminabile di lotta, di speranza e di entusiasmo". Poi arriva la bordata per la sinistra che lo ha messo nel mirino per una sua frase travisata sul premier socialista (poltronaro) Pedro Sanchez: "La sinistra manipola sempre le nostre parole, succede in Spagna come in Italia. Non auguro a nessuno di essere appeso per i piedi. Mi ha sempre ripugnato, qualsiasi volta sia accaduto nella storia", ha affermato Abascal. E il premier, Giorgia Meloni ha voluto sottolineare le parole di Abascal così: "Voglio che facciate un altro grande applauso una persona con cui lavoriamo insieme e con cui continueremo a lavorare ancora insieme per un’Europa migliore e diversa".

Poi ha ripreso la parola Abascal: "Noi non lo dimenticheremo mai", riferendosi al sostegno della premier Giorgia Meloni. "Non è il momento di lamentarsi - ha aggiunto - non è sufficiente la speranza, come diceva ieri Elon Musk, siamo obbligati ad avere entusiasmo, è il momento di mettersi in moto. In Italia lo sapete bene e lo avere dimostrato, Giorgia e Fdi lo hanno dimostrato che il futuro non è scritto, le sconfitte non sono inevitabili e che quando arrivano le sconfitte non sono permanenti", ha detto ancora Abascal con un riferimento alla sua sconfitta in Spagna, dove la coalizione tra i popolari e Vox non ha ottenuto la maggioranza in Parlamento aprendo le porte alla formazione di un nuovo governo socialista di Pedro Sanchez che ha la maggioranza insieme alla sinistra di Sumar. "Per questo noi conosciamo ed accettiamo questi momenti difficili questo compito difficile", ha concluso dicendo "bentornato orgoglio italiano, l’Europa ne aveva bisogno".