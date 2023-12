Atreju, Giorgia Meloni: "Schlein non c'è? Non si permetta di insultare chi viene"

17 dicembre 2023 a

"Ho letto che Elly Schlein ha dichiarato che ’in altri palchi vedo persone che sono lì solo per accreditarsi con chi comanda. Potrei fare l’elenco delle persone che hanno sfilato su questo palco in 25 anni", si potrebbe dire "che non ci sono i comunisti di una volta ma quello che le voglio dire è che puoi anche decidere di non partecipare ma non per questo devi insultare chi ha accettato questo invito perché hanno avuto un coraggio che a voi difetta". Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel suo intervento di chiusura della quattro giorni di Atreju è un fiume in piena. "Le tante polemiche sulle partecipazioni o sulle mancate partecipazioni ad Atreju dimostra che è un appuntamento unico nel suo genere, il luogo per eccellenza nel quale le idee sono protagoniste, si incontrano, si scontrano, a volte possono mescolarsi grazie a un’alchimia che riesce a chi è puro di cuore e veloce di testa", ha aggiunto.

Ne ha anche per Giuseppe Conte: "Il leader dei 5s e la Schlein sono come in Ecce Bomba, 'mi si nota di più se vado o no?'". Poi cita anche Tolkien e afferma: "Anello insidioso, ma la compagnia vale di più, l'anello non ci avrà". E ancora: "Sono felice perché c’è solo una cosa di cui ho bisogno di più di dormire: tornare a casa in modo che voi possiate ricordarmi che io non sono sola. Tolkien aveva ragione: quell’anello è insidioso, ti lusinga", ha affermato. "Salvo che c’è una cosa sola che è più forte di quell’anello: si chiama compagnia. Persone per bene. Allora so che quell’anello non ci avrà mai. Noi siamo oggi le stesse persone che eravamo ieri. E porteremo quel compito a termine, costi quel costi, ciascuno nel suo ruolo come un solo uomo".