Elon Musk dà una (sonora) lezione a Gulatieri: il video virale dopo Atreju

Tommaso Lorenzini 18 dicembre 2023

Il video ripreso dal tetto del Pantheon mentre su Roma è calata la notte, gli scatti col figlio sulle spalle (per una volta anche lui messo di fronte a materia vera e non alla virtualità di una console) davanti al Bernini e al Caravaggio, sotto il tetto magnifico della Galleria Borghese, che non sarà futuristica come una Tesla ma che, avendo dentro sé il bello del senza tempo, non passerà di moda mai... Forse Elon Musk se ne è reso conto, forse non ci ha capito più di tanti altri turisti mordi e fuggi, ma l’effetto-scossa che il visionario imprenditore sudafricano ha dato alla Città Eterna è da lezione.

Controverso quanto vogliamo, eppure Musk è un catalizzatore che quando si muove trascina e tracima, la sua risacca lascia sempre tracce notevoli. Averlo portato nella Capitale è stato un colpaccio. Politicamente perla Meloni, sostanzialmente per tutti, specialmente per quell’amministrazione capitolina alle prese quotidianamente con cinghiali e spazzatura e, giocoforza (ma erroneamente), non più abituata a volare alto come invece per secoli è stato fatto da quelle parti.

Video su questo argomento "E' importante avere figli": Elon Musk parla ad Atreju

Capita dunque che la calata di Musk si sia tramutata in un inatteso e benedetto spot pubblicitario. Lui, incantato a un metro dal David di Bernini, è un’immagine potente trasformata in un post che ha raccolto oltre 34 milioni di interazioni su X. Per farci capire, l’account ufficiale di Roma Capitale raccoglie di media 2mila interazioni a tweet... E ora, dopo averlo spernacchiato per la “gita” ad Atreju, magari in Campidoglio qualcuno si mangia le mani a non averlo avuto in città prima dell’assegnazione di Expo...