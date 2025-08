Elon Musk si dà ai contenuti erotici: Grok, svolta a luci rosse

Sono oltre 34 milioni le immagini già prodotte con Grok Imagine, una nuova funzionalità del chatbot di intelligenza artificiale Grok, sviluppato dall'azienda di Elon Musk, xAi. Al suo interno, fa discutere l'opzione "spicy", con cui l'IA può generare foto e video di nudo e sessualmente espliciti, con il rischio di alimentare anche il revenge porn. Ieri, su X Musk ha scritto, "l'utilizzo di Grok Imagine sta crescendo a macchia d'olio. Prima sono state generate 14 milioni di immagini, oggi siamo a più di 20 milioni".

Come funzionamento, Grok Imagine deve prima produrre un'immagine generata artificialmente, o riceverne una caricata dall'utente, e da questa partire per realizzare un video di pochi secondi. A quel punto, è possibile scegliere tra quattro opzioni: personalizzato (custom), normale (normal), divertente (fun) e piccante (spicy) appunto. Grok Imagine è al momento accessibile solo sulla versione del chatbot per iOs e agli abbonati SuperGrok e Premium Plus. Il sito The Verge ha provato a generare foto di nudo di Taylor Swift, ottenendo immagini e video non perfetti ma "sensuali" e "suggestive".