Gasparri, la Giunta: "Incarico compatibile", smontate le accuse di Report

Dopo le accuse pretestuose di Report su Maurizio Gasparri, il senatore di Forza Italia vince un altro match contro Sigfrido Ranucci. Infatti l’incarico di Maurizio Gasparri nella società Cyberealm è compatibile con il mandato di parlamentare. È quanto emerge al termine della riunione del comitato per gli incarichi della Giunta per le immunità di Palazzo Madama, chiamato a fare luce sulla vicenda sollevata da Report.

La decisione dovrà ora essere ratificata dalla Giunta per le immunità. La convocazione dell’organismo dovrebbe avvenire nei prossimi giorni, probabilmente entro questa settimana. Insomma, la decisione della Giunta mette un punto fermo in questa vicenda e spazza via il fango che Report ha tentato di versare su Gasparri. E il senatore azzurro al momento non ha commentato la decisione in attesa del voto.

Ma Gasparri è intervenuto per sottolineare il lavoro della maggioranza in vista del rush finale per la chiusura della legge di Bilancio con i passaggi parlamentari: "La manovra é stata approvata nei tempi previsti dalla legge. Con il taglio del cuneo fiscale aumenta il valore reale delle retribuzioni. Circa 8miliardi per il rinnovo dei contratti del pubblico impiego e più risorse per il comparto sicurezza-difesa. Forza Italia ed il centrodestra danno risposte concrete agli italiani". Insomma, Forza Italia lavora a testa bassa sulla manovra. Ci sarà tempo per Gasparri per prendersi la sua (meritata) rivincita su Report.