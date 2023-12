Mes, il governo prende altre 24 ore. L'opposizione insorge in aula: tutti fuori

19 dicembre 2023 a

Il governo prende tempo sul Mes e "fa impazzire" l'opposizione. Arriverà infatti con tutta probabilità domani, mercoledì 20 dicembre, il parere dell'esecutivo sugli effetti finanziari del fondo Salva Stati, la richiesta di slittamento è stata avanzata in commissione Bilancio della Camera dalla relatrice Ylenja Lucaselli.

L'esponente di FdI ha poi spiegato in Transatlantico di aver chiesto all'esecutivo lumi sulle ricadute dello strumento finanziario e il sottosegretario all'Economia Federico Freni ha risposto che il governo prenderà altre 24 ore di tempo per fornire una risposta. Tanto è bastato alle opposizioni per lasciare, in segno di protesta, la seduta della commissione.

La ratifica delle modifiche al Trattato che istituisce il Meccanismo europeo di stabilità è all'ordine del giorno dei lavori dell'Aula di Montecitorio di questa settimana, ma solo al quinto punto. Prima c'è da terminare l'esame della legge annuale per il mercato e la concorrenza (i lavori si stanno protraendo, con l'esame che procede a rilento), dunque figura una Relazione della Giunta per le immunità, relativa a fatti riguardanti l'ex parlamentare Cosimo Ferri, quindi la legge di delegazione europea e, infine, gli illeciti agroalimentari.

"Faranno di tutto per evitare che vada in aula prima delle feste natalizie": questa in estrema sintesi l'accusa delle opposizioni, visto che subito dopo Natale l'Aula sarà impegnata con il via libera definitivo alla manovra. Domani è convocata per le 9 una nuova riunione della Conferenza dei capigruppo, con all'ordine del giorno le "comunicazioni del presidente". Sarà fornito il calendario per la manovra ma nelle opposizioni non si esclude che il governo o la maggioranza possano proporre uno slittamento dell'approdo in Aula del Mes a dopo l'Epifania.

Dopo lo slittamento, si apre la girandola delle dichiarazioni dell'opposizione. Il tenore è quello di Stefano Patuanelli, capogruppo M5s al Senato, il quale tuona su Facebook: "È incredibile che sul Mes una esponente di Fratelli d'Italia faccia domande al sottosegretario dell'economia della Lega, il quale si dice impreparato e chiede di spostare tutta la discussione a domani. Il sottosegretario dice di non avere il dono dell'onniscienza, senza dubbio gli crediamo. Ma forse a questa maggioranza manca anche il dono della decenza", conclude Patuanelli. La battaglia sul Mes, insomma, riprende intensità.