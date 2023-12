Giorgia Meloni, gli auguri "informali" di Natale: "L'entusiasmo di ciascuno di noi"

24 dicembre 2023 a

"Voglio fare a ogni singolo italiano auguri, buon Natale, che sia un Natale di serenità, che sia un Natale di orgoglio". Così Giorgia Meloni, in un video postato sui social oggi, domenica 24, dicembre, si rivolge agli italiani per gli auguri

Giacca rossa e camicia bianca, l'albero illuminato dalle lucine intermittenti e le stelle di Natale nei vasi sullo sfondo, con l'effetto sfocatura a renderlo soffuso: Meloni rivolge gli auguri di Natale "a ogni singolo italiano" con un video sui social dal taglio non formale, senza la classica scrivania di Palazzo Chigi e le bandiere.

Quello che arriva dalla presidente del Consiglio è un auspicio di "serenità" e di "orgoglio", insieme alla rivendicazione che "il governo sta facendo la sua parte per aiutare l'Italia in questa difficile situazione in cui ci troviamo", con l'osservazione che "è importante l'entusiasmo di ciascuno di noi".

"Un pensiero particolare" va a quanti lavoreranno anche nei giorni di festa "per garantire a ognuno di noi i servizi essenziali", e dunque alle forze dell'ordine, a chi lavora negli ospedali, ai militari impegnati nelle missioni all'estero, ha concluso il premier.