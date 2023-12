Mes, Claudio Borghi: "Chi vuole strozzare Giorgetti in Europa"

24 dicembre 2023 a

a

a

Le preoccupazioni di Giancarlo Giorgetti dopo il "No" del Parlamento al Mes? "Coprensibili", ironizza Claudio Borghi ospite di Augusto Minzolini sabato sera a Stasera Italia Weekend, su Rete 4.

Il senatore della Lega si mette nei panni del compagno di partito, numero 2 del Carroccio nonché Ministro dell'Economia: "E' uno che tra un po' dovrà andare in Europa e troverà 19 suoi colleghi che vorranno strozzarlo, quindi è comprensibile che a un certo punto dica 'No ma io non volevo...'. Però non mi pare che siamo mai stati in disaccordo in nessuna riunione".

"Va bene", così Giorgetti gela l'opposizione: resa dei conti, cosa accadrà dopo Natale

Quindi l'economista torna sull'argomento Mes: "Ho sentito dagli altri ospiti cose un po' imprecise. Soprattutto Sansonetti (il direttore dell'Unità, ndr), secondo cui il Mes tutto sommato ci conveniva. No, il Mes è una sciagura, noi abbiamo evitato un rischio terribile per l'Italia. Io combatto questo mostro ormai da 12 anni e penso di conoscerlo anche nei dettagli, nelle pieghe".

"Purtroppo - ammette con una punta d'amarezza Borghi - non capisco perché nonostante tutti gli sforzi che ho fatto, evidentemente pochi, per informare su quanto sia pericoloso questo trattato, ci siano ancora persone che considero informate come Sansonetti non si siano prese la briga di leggere un post che ho fissato sul mio profilo che ha avuto 4 milioni e mezzo di visualizzazioni in cui dico i 10 motivi per cui quel trattato era pericolosissimo".