+Europa, presepe blasfemo: "Patetici", "Buon suicidio non assistito". Partito sotto assedio

26 dicembre 2023 a

a

a

La tempesta perfetta su +Europa. Il tutto per uno sconcertante post "natalizio", in cui venivano rivisitati i presepi secondi i dettami della famiglia non tradizionale: uno con due Giuseppe, uno con due Marie, uno con la sola Madonna e uno con Madonna e Bambino neri, quest'ultimo a rappresentare le madri single. Il partito a corredo del controverso post scriveva: "Il bello delle tradizioni è che possono cambiare! Buone feste da +Europa".

Troppo. Anche per Anita Likmeta, imprenditrice italo-albanese da qualche tempo in +Europa ed ex candidata per Impegno Civico alle politiche di settembre 2022, la quale ha deciso in seguito alla "rivisitazione" del presepe di lasciare il partito. E lo ha fatto usando toni durissimi: "Se +Europa pensa di difendere la diversità con ammiccamenti ipocriti alla tradizione, io per il ruolo della Madonna lesbica non sono disponibile. Addio a Più Europa e buon suicidio politico (non assistito)!", ha scritto sui social.

Dopo l'addio, il segretario di +Europa Riccardo Magi non ha commentato, ma è intervenuto su X sulla polemica che ha colpito il presepe per lo sfregio alle tradizioni. "Vogliono imporre il presepe obbligatorio nelle nostre scuole pubbliche e laiche per discriminare i bambini e i ragazzi delle altre religioni e nessuno dice niente - premette riferendosi al ddl presentato da FdI -. Invece, una cartolina di auguri postata sui social di +Europa per celebrare lo spirito di inclusività e amore che dovrebbe contraddistinguere il Natale viene addirittura accusata di blasfemia. C’è chi usa i simboli religiosi contro le minoranze di questo Paese e c’è chi come noi vuole unire e mandare un messaggio di pace e libertà in un momento di festa come il Natale. Chi si scandalizza ritrovi la stella cometa del buon senso", conclude tirando dritto per la sua strada.

"Per la Madonna lesbica non sono disponibile". Terremoto politico: l'addio travolge la sinistra

La polemica è anche politica. Carlo Fidanza, capodelegazione di FdI-Ecr all'Europarlamento, ha tuonato: "Patetici". Una sola parola, più che sufficiente. Dunque Alfredo Antoniozzi, vicecapogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, secondo cui l'addio della Likmeta al partito è "la dimostrazione che il partito di Riccardo Magi è mille miglia lontano dal Partito Radicale di Marco Pannella che, pur essendo profondamente laico e ateo, rispettava i sentimenti popolari. Questo relativismo etico di una minoranza di dogmatici che prendono in giro le tradizioni e l'identità religiosa è certamente censurato dalla maggioranza degli italiani. Alla signora Likmeta la mia solidarietà", conclude.

Un colossale falso: se Marco Damilano stravolge perfino il Vangelo

E ancora, Antonio Baldelli, deputato sempre di FdI: "Nel giorno di Natale, il partito +Europa ha presentato un 'presepe alternativo' in cui ha sostituito la natività a suo uso e consumo politico. Ricordiamo ai parlamentari di questo movimento politico che il presepe è simbolo non solo della tradizione, ma anche del sentimento religioso di oltre 1,3 miliardi di cattolici nel mondo. Dunque, se non piace il Presepe è sufficiente non utilizzarne l'immagine né il significato. Ma comprendo che sia difficile cercare di dare visibilità e senso a un vuoto programmatico e politico", conclude picchiando durissimo. E per un presepe blasfemo, perché tale è, +Europa rischia di esplodere.