Elly Schlein, "su cosa punterà nel 2024": la mossa acchiappa-voti

28 dicembre 2023 a

a

a

Da dove ripartirà Elly Schlein nel 2024? Semplice, dalla settimana corta. La segretaria del Pd ha il fiato corto: dopo la sbornia di entusiasmo "fisiologico" di inizio anno con le primarie vinte a sorpresa, ha segnato il passo nella comunicazione e nei sondaggi, con il partito a picco e a corto di argomenti.

Secondo il Foglio, per tirare la volata alle elezioni europee la Schlein punterà tutto su "salario minimo e settimana corta", perché "dopo mesi di silenzi, di reazioni tardive e discorsi talvolta troppo verbosi alla segretaria urgono slogan efficaci". L'opinione comune è che giugno sia per Elly lo scoglio decisivo: se si schianta (insieme al partito), il suo ruolo di segretaria avrà di fatto i giorni contati. L'obiettivo, per riavvicinare quota 20% vista anche la concorrenza dura del Movimento 5 Stelle è quella di recuperare voti dall'ampio bacino degli astenuti.

"Neanche di striscio": Vittorio Fetlri annienta Elly Schlein con tre parole

Al Nazareno, spiega il retroscena del quotidiano diretto da Claudio Cerasa, per ora sembrano aggrapparsi ai corsi e ricorsi: "Nel 2019 a gennaio davano la Lega al 15, poi ha preso il 34". La partita si giocherà sul terreno che unisce di più il Pd ai 5 Stelle, quello del lavoro, anche perché non può fare certo una battaglia di propaganda contro il governo sul Patto di stabilità o l'Europa. "Al tavolo delle trattative - ricorda il Foglio - c'era anche il commissario europeo Pd Paolo Gentiloni. Un ottimo esempio di come la segretaria sia imbrigliata in un partito in cui ogni dichiarazione rischia di generare un problema interno".

La resa dei conti in tv (e Conte cancellato): Meloni-Schlein, tam-tam impazzito

Ecco dunque la virata elettorale sul salario minimo e, appunto, la settimana corta, parziale novità nell'agenda. In più, i fedelissimi contano di avere il vero effetto-Schlein su diritti civili e transizione ecologica: "Perché è su quei temi che ha costruito la sua leadership, può persino non parlarne", confidano fonti dem al Foglio. Ma la vera domanda è: basteranno quelle battaglie, e quei voti, a evitarle l'esonero-lampo?