Meloni-Schlein, rumors sul confronto in tv: dove e quando

La sfida mancata sul palco di Atreju tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein alla fine potrebbe andare in scena in tv. Secondo Repubblica, lo staff della premier e leader di Fratelli d'Italia non avrebbe chiuso alla proposta della segretaria del Pd di organizzare un faccia a faccia in televisione. "Sondato da Sky, lo staff della premier ha aperto. La notizia rimbalza da 24 ore tra i partiti. Recapitata al Nazareno, dove la leader del Pd scalpita", sintetizza il quotidiano diretto da Maurizio Molinari.

L'obiettivo della Schlein è chiaro ed evidente: "Polarizzare". E' in disperata difficoltà sia nei sondaggi sia a livello mediatico e comunicativo, l'unica opportunità per distinguersi dall'alleato e rivale Giuseppe Conte capo dei 5 Stelle è quello di guadagnarsi visibilità all'ombra della Meloni. Dal canto suo, Giorgia sembrerebbe aver individuato proprio in Elly l'avversario ideale per un confronto televisivo: tanto diretta e comprensibile lei quanto evanescente e involuta dialetticamente la leader democratica. Dal proprio punto di vista, una occasione win-win.

"Confrontiamoci, ma non a casa tua, non a casa mia: per me va bene anche in tivù", aveva lanciato l'idea la Schlein, raccogliendo la disponibilità immediata di. Bruno Vespa, che avrebbe ospitato volentieri le due primedonne della politica italiana a Porta a Porta, in prima serata. Come riferito da Repubblica, si è mossa anche Sky Tg24, canale da sempre abituato a ospitare tribune politiche di livello come le sfide per le primarie dem. Per esempio, l’unico confronto alla americana tra la stessa Schlein e il suo sfidante Stefano Bonaccini.

Addirittura, Repubblica azzarda che in vista delle elezioni europee, il cui risultato potrebbe condizionare il futuro politico di entrambe nell'immediato, Giorgia ed Elly siano addirittura disposte a raddoppiare, concedendo il tenzone sia a Rai 1 sia a Sky. A Conte, che ha provato fino all'ultimo a imbucarsi ad Atreju, non resterebbero che i sociale dove lo staff dell'ex premier si è inventato la parodia alla Zoro di un confronto "fake" tra una Meloni balbettante e un Giuseppe "incalzante" in un finto confronto. Da chi? Ma da Vespa, ovviamente.