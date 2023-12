Conte, l'attacco alla Meloni ammalata: una figuraccia mondiale

28 dicembre 2023 a

Ci voleva un otorino per sbugiardare Giuseppe Conte. E ora si attendono le scuse del leader del Movimento 5 Stelle, che mercoledì sera sui social ha avuto l'ardire di ironizzare sulle condizioni di salute di Giorgia Meloni suggerendo, tra le righe, che la premier abbia rinviato per la seconda volta la sua conferenza stampa di fine anno non perché ammalata, ma per mancanza di coraggio.

La premier, invece, ammalata lo è davvero e non è una semplice "forte influenza". La presidente del Consiglio è affetta da una sindrome otolitica. È questa la causa dell'indisposizione della Meloni che oggi avrebbe dovuto tenere alle 11 la conferenza stampa di fine anno. Il disturbo, come spiegano i suoi collaboratori, è stato diagnosticato ieri dopo la visita a casa di un otorino che ha eseguito il trattamento che implica manovre di riposizionamento degli otoliti.

Prima della visita si era ipotizzato per Meloni sia i postumi dell’influenza che una possibile labirintite. Il problema, il cui nome scientifico è invece ‘vertigine posizionale parossistica benigna’, ha provocato a Meloni vertigini e nausea, costringendola a stare a letto, al buio, per quasi due giorni. Dopo le manovre effettuate dall’otorino, già questa mattina la presidente del Consiglio è riuscita ad alzarsi, anche grazie a un collare che le sostiene il collo limitandone i movimenti, e appare in via di miglioramento tanto da riuscire anche a parlare al telefono. Per questo motivo Palazzo Chigi ha già rischedulato la conferenza stampa, annunciando la nuova data: giovedì 4 gennaio 2024, quando le condizioni di salute della Meloni saranno migliorate.

Nel suo post sui social, subito dopo l'annuncio del secondo rinvio, Conte aveva pubblicato la foto della Meloni con Macron e Scholz a Bruxelles, parlando di "un incredibile fallimento" europeo del governo. Uno spunto per andare giù pesantissimo: "Giorgia Meloni non ha avuto neanche il coraggio di metterci la faccia, di spendere una parola di spiegazione per i cittadini italiani. Ha annullato per due volte la conferenza stampa di fine anno perché influenzata e ha trovato solo il tempo per un video social con l'albero di Natale per farci gli auguri". E ora?