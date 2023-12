Superbonus, Augusta Montaruli: "Il disastro di Giuseppe Conte"

28 dicembre 2023 a

La manovra, blindata, è alle battute finali: si viaggia verso l'approvazione in Parlamento. E va da sé, uno dei testi più importanti dell'anno viene analizzato. E criticato dalle opposizioni, sempre e comunque contro il governo guidato da Giorgia Meloni.

Proprio della Finanziaria si parla a Tagadà, il programma del pomeriggio in onda su La7, dove ospite in studio c'era Augusta Montaruli, deputata di Fratelli d'Italia. La Montaruli premette: "Noi siamo deputati di maggioranza e condividiamo l'impostazione di maggioranza e governo: fare una manovra oculata con obiettivi precisi come sostenere i redditi medio-bassi, le famiglie e le donne in particolare".

Dunque, a stretto giro, spiega la principale ragione per cui questa manovra doveva essere oculata, insomma i margini come è noto erano ridottissimi. E quella ragione porta dritta dritta al M5s e a Giuseppe Conte, padri dello sciagurato Superbonus edilizio, provvedimento che ha generato buchi miliardari nel bilancio dello Stato. "Poi - riprende l'onorevole - bisogna tenere i conti in ordine rispetto al disastro del Superbonus che, purtroppo, a causa di una erronea previsione sulle coperture ci impone di porci il problema di chi ne ha usufruito e oggi è in difficoltà, ma ci costringe anche a far quadrare i conti", conclude Augusta Montaruli.

