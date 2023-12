Schlein a Tagadà: "Meloni uomo dell'anno? Una resa"

29 dicembre 2023 a

"Giorgia Meloni uomo dell'anno? Una grave resa". Anche Elly Schlein commenta la prima pagina di Libero di oggi, 29 dicembre. Ospite di Tagadà a La7, la segretaria del Pd attacca: "Ieri la destra che governa il Paese, per parola della senatrice Mennuni, ci spiegava che la massima aspirazione delle donne e delle ragazze deve essere quella di diventare madri. Oggi un giornale di destra ci spiega che la politica e il potere sono cose da uomini: noi non pensiamo che il contributo delle donne alla società si misuri col numero di figli e di figlie che fanno, non penso che la mia aspirazione come persona che fa politica con impegno tutti i giorni sia quella di diventare l'uomo dell'anno, anzi penso che sia una resa".

"Perché non utilizzare il nostro vocabolario e la nostra splendida lingua per segnare la presenza delle donne nel ruolo che hanno nelle istituzioni, nella società e nella storia? Questa è una resa ed è grave che arrivi da parte della presidente del Consiglio questo tipo di approccio: questo governo ogni giorno fa scelte contro le donne, nonostante sia guidato dalla prima presidente del Consiglio donna", ha aggiunto la leader dem.

Sempre dal Pd, Marwa Mahmoud, membro della segreteria, ironizza: "Penso che Meloni sia pure fiera ed orgogliosa di questa nomina, proprio lei che ha modificato il cerimoniale a inizio mandato, chiedendo di essere sempre definita il presidente del Consiglio. E' motivo di vanto per le persone che usano come benchmark, come indicatore più alto e abile proprio l'uomo. Pensiero retrogrado e sessista".

"Ciò - prosegue - avalla il pensiero che una donna non possa mai essere abbastanza capace e competente, che per essere definita di successo, di valore e degna debba essere eguagliata unicamente all'uomo". "E' sempre più chiaro che Giorgia Meloni si definisca donna solo per imbonirsi le donne che pensano che stiano progredendo grazie a lei come prima donna premier. E' altrettanto evidente - conclude - che definirsi donna nei comizi serva solo ad attaccare le persone appartenenti alla comunità Lgbtqi+. Donna è forse degno e 'cool' solo quando è accostato a madre?".