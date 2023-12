Alessandra Mussolini, "sinistra, destra non ha più importanza": il post che scatena l'inferno

30 dicembre 2023 a

"Sinistra, destra non ha più importanza. Conta il buon senso, chi ha a cuore i diritti": Alessandra Mussolini lo ha detto in un'intervista al Corriere della Sera, rispondendo a una domanda su un suo recente post su X. Riferendosi alle parole di Lavinia Mennuni di FdI, che a Coffee Break su La7 aveva detto: "La massima aspirazione delle nostre figlie deve essere diventare madre", l'eurodeputata di Forza Italia aveva scritto: "Nessuno deve permettersi di dire alle donne quale deve essere la loro aspirazione". E il suo pensiero ha subito ricevuto tantissimi like, soprattutto da sinistra. Per lei, però, non ha importanza se riceve consensi da destra o da sinistra. Quello che le interessa è essere capita: "Progressisti significa progredire, bene. I tweet sono importanti, si deve rintuzzare subito, non si possono lasciar correre simili sciocchezze".

Soffermandosi sul tema della genitorialità e dell'avere figli, poi, la Mussolini ha spiegato che il punto vero sono i soldi: "Mettere al mondo un figlio costa. Parliamo della disparità di stipendio che c’è tra un uomo e una donna...". E ancora: "Facciamo una battaglia per avere stipendi più alti degli uomini, siamo noi che facciamo i figli. Con l’indipendenza economica possiamo denunciare un marito violento, separarci. Non si può parlare di aspirazione ad avere figli, in un momento come questo".