Papa Ratzinger, Meloni: "Un gigante di ragione e fede"

31 dicembre 2023 a

a

a

"Per lui tanto affetto, gratitudine e ammirazione". Papa Francesco ricorda così da San Pietro il Papa Emerito Benedetto XVI, a un anno dalla sua scomparsa. E anche la premier italiana Giorgia Meloni ha voluto dedicare a Papa Ratzinger parole commosse.

"Oggi ricorre il primo anniversario della scomparsa di Papa Benedetto XVI. Nel ricordare un grande della storia e un gigante della ragione, della fede, e della sintesi positiva fra l'una e l'altra, continuiamo ad attingere alla sua feconda eredità spirituale e intellettuale - spiega il presidente del Consiglio -. Essa ha anche un profondo valore civile, in grado di orientare tutti, credenti e non credenti, perché continua a parlare alla mente e al cuore delle persone".

Per monsignor Georg Ganswein, storico segretario del Pontefice tedesco, Benedetto "è stato un esempio luminoso". Come riporta Vatican News, durante l'omelia di Padre Georg, che ha condotto la messa di suffragio a San Pietro, il monsignore ha espresso gratitudine a Dio "per il dono della sua vita, la ricchezza del suo magistero, la profondità della sua teologia" di questo "semplice ed umile lavoratore nella vigna del Signore".

Da Italia Viva non è mancato il messaggio del capogruppo Enrico Borghi, su X: "Un gigante del pensiero e un riferimento di dialogo per molti, anche non cristiani, il cui lascito parla molto all’Uomo di oggi, spesso perso ed emarginato dentro la trasformazione della Persona in merce e in strumento di consumismo, col rischio di perdita della speranza. Anche in questo, un uomo di grande contemporaneità e di prospettiva, al di là delle interpretazioni facili e strumentali".