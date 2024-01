Renzi travolge Giuseppe Conte: "Ipocrita 2023", finisce in "rissa"

03 gennaio 2024 a

Tra Giuseppe Conte e Matteo Renzi finisce in rissa. Dopo le accuse sui redditi, adesso il tono dello scontro si alza e il leader di Italia Viva mette nel mirino in modo duro l'ex premier dei Cinque Stelle. Renzi usa parole forti e sfida a viso aperto proprio Conte. "Giuseppe Conte mi ha attaccato sui miei redditi. Credo che sia il vero vincitore del premio ’Ipocrita 2023’, un premio che Bobo Giachetti aveva ribattezzato con altra espressione in passato. Cioè Conte paga meno tasse di un operaio e si permette di attaccare chi paga più tasse di lui? Non è incredibile?", scrive il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, nella sua Enews.

"Se vogliamo fare un dibattito serio sulla politica estera, ci sono e ci sto. Specie in questo 2024 così decisivo per il futuro del pianeta. Se invece dobbiamo replicare alle diffamazioni e alle insinuazioni, beh, si sappia che ci siamo stancati di prendere lezioni di moralismo di chi non sa che cosa sia la morale. O al massimo lo sa talmente bene da avere una doppia morale. Replicheremo colpo su colpo. E chiederemo confronti televisivi che non ci daranno mai, perché quelli come Conte prima alludono, poi scappano: il coraggio non sanno che cosa sia", conclude. Insomma lo scontro resta aperto e di fatto ormai tra il leader di Italia Viva e quello del Movimento Cinque Stelle è iniziato un duello dagli esiti imprevedibili.