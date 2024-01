Daniele Capezzone, il caso Degni? "Ecco dove non ho trovato niente!"

04 gennaio 2024 a

a

a

Daniele Capezzone non usa giri di parole e nella sua rassegna scorrettissima, "Occhio al caffè", mette nel mirino quei "giornaloni" che hanno nascosto il Marclelo Degni: "Sul Fatto Quotidiano non ho trovato niente, nemmeno su Repubblica e un la notizia data in piccolo su La Stampa". Già, perché una notizia c'è ed è anche di quelle pesanti: la Corte dei Conti probabilmente avvierà un procedimento disciplinare sul consigliere Degni. Ma a quanto pare, come sottolinea Capezzone, tutto ciò non è degno di apparire su alcuni quotidiani. Poi Capezzone bacchetta chi, sempre sui "giornaloni" che strizzano l'occhio ai progressisti, fa le pulci alla classe dirigente di Fratelli d'Italia. Sono gli stessi che ci dicevano, tuona Capezzone, che "Di Maio e Conte erano doni del cielo". Qui di seguito la rassegna completa di Daniele Capezzone