Giorgia Meloni, la domanda che scatena i cronisti: "Perché ridono tutti?"

04 gennaio 2024 a

a

a

Durante la conferenza stampa di inizio anno di Giorgia Meloni, Marco Corrado Billeci del sito Fanpage.it, pone una domanda alla premier ma viene subito interrotto: "La notte del 31 dicembre un colpo di pistola...", dice e tutti scoppiano a ridere. Il giornalista ironizza: "Non sono io che ho sparato". Il riferimento è al caso di Emanuele Pozzolo.

La presidente del Consiglio è basita: "Perché ridono tutti?". In effetti non si capisce perché i cronisti abbiano avuto questa reazione. Billeci poi prosegue: "Che idea si è fatta della vicenda? Che provvedimenti intende prendere?".

Qui la domanda di Billeci e la reazione di Meloni

Video su questo argomento "Chi porta armi ne ha la responsabilità". Giorgia Meloni durissima sul caso Pozzolo

Quindi Giorgia Meloni risponde: "Il parlamentare Pozzolo dispone di un porto d’armi per difesa personale, non so perché lo abbia ma questo va chiesto non a me ma all’autorità competente. Girava con un’arma a Capodanno, presumo che chi ha un porto d’armi per difesa personali porti con sè l’arma, ma la questione è un’altra: chiunque detiene un’arma ha il dovere morale e legale di custodirla con responsabilità e serietà e per questo secondo me c’è un problema per quello che è accaduto", osserva la premier.

"Non è andata così". Il 31enne ferito querela Pozzolo, cosa cambia ora

E aggiunge; "Non conosco la dinamica. Vedremo, ma in ogni caso qualcuno non è stato responsabile e non lo è stato chi detiene quell’arma e figuriamoci per un parlamentare, figuriamoci se parlamentare di FdI, per questo ho chiesto sul piano politico che venga deferito alla Commissione di garanzia e dei probiviri di FdI, indipendentemente dal lavoro delle autorità competenti, e che nelle more del giudizio venga sospeso da FdI, che è quello che posso fare sul piano statutario".