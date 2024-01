Meloni-Schlein in tv, Myrta Merlino: "Cambiamo il mondo con un'immagine"

06 gennaio 2024 a

Giorgia Meloni ed Elly Schlein sono pronte a confrontarsi in tv. Dopo la domanda di un giornalista di Sky durante la conferenza stampa della presidente del Consiglio è partita la corsa delle varie emittenti a ospitare il faccia a faccia tra la premier e la segretaria del Partito democratico. A candidarsi subito, ovviamente, è stato SkyTg24. Poi sono scattati Bruno Vespa (Rai), Enrico Mentana (La7) e Myrta Merlino (Canale 5).

"Sky TG24 è da sempre la casa del confronto", ha detto il direttore della testata Giuseppe De Bellis. "Noi un secondo dopo che Elly Schlein aveva proposto il confronto tv con Giorgia Meloni siamo stati i primi a contattare entrambe per realizzarlo. Poi la scelta spetta a loro", dice Vespa, interpellato dall'agenzia di stampa Adnkronos.

La frustrazione dei giornalisti di sinistra addomesticati dalla premier

Anche Enrico Mentana, direttore del TgLa7, ha a suo modo avanzato una candidatura: "Mi piacerebbe che il genere tornasse in auge (chiunque sia a ospitarlo!)", ha scritto in un post pubblicato sul suo profilo Instagram. E ricorda Mentana: "Toccò proprio a me per sorte inaugurarlo esattamente 30 anni fa, con Berlusconi e Occhetto. Mi capitarono poi Berlusconi-Prodi, due anni dopo, e la sfida del Cav con Rutelli”.

Ma attenzione perché anche Myrta Merlino si è offerta. Sentita da La Repubblica, la conduttrice di Pomeriggio cinque, si è anche opposta al fronte di soli maschi: "Cambiamo il mondo con una sola immagine". Solo donne. Che la spunti lei alla fine?