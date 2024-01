Angelo Bonelli, attacco a FdI: "Stanno preparano svolta autoritaria"

07 gennaio 2024 a

La sinistra è davvero alla frutta. Lo dimostrano le reazioni scomposte dopo la conferenza di fine anno di Giorgia Meloni. La Schlein ha dato vita a uno show di bufale nella sua intervista a Repubblica, Conte invece ha rosicato e ha attaccato a testa bassa il premier. Ma ad usare forse i toni più accessi e del tutto fuori dalla realtà è Angelo Bonelli, il leader dei Verdi. E così ora parla apertamente di "svolta autoritaria" da parte del governo, parole che definire folli è riduttivo.

"Non c’è alcun dubbio, la destra meloniana sta preparando la svolta autoritaria avendo come modello Orban. Non basta ’Telemeloni', non bastano le bugie contro i presunti ’poteri fortì che sarebbero contro il Governo e che nessuno sa chi siano, non basta la legge Bavaglio per impedire agli organi di stampa di pubblicare gli atti delle inchieste, ora il centrodestra vuole ripristinare il MinCulPop di stampo fascista dando la possibilità al Governo di selezionare e bloccare le notizie sul web che sono contro la ’comunità' della destra, come l’ha definita il presidente della commissione Cultura ed Editoria, Mollicone".

Poi aggiunge: "Ancora una volta questa maggioranza al potere, votata dalla minoranza degli elettori, crede di essere la proprietaria dello Stato Italiano e chiede di censurare e mettere a tacere tutte le voci dissidenti dalla linea di governo. Informiamo Mollicone che la nostra democrazia non è disponibile alle derive censorie e autoritarie progettate da questo centrodestra e che ci opporremo con ogni mezzo al controllo dell’informazione e continueremo, come sempre, a criticare gli atti degli esponenti di centrodestra e le azioni del Governo che vanno contro gli interessi degli italiani. Giorgia Meloni, invece di parlare a vanvera di poteri forti, risponda delle azioni dei vari Pozzolo, Delmastro, Donzelli, Sgarbi, Santanchè e Salvini che evidenziano un quadro preoccupante di cattiva gestione e di comportamenti inappropriati all’interno del governo e della maggioranza".