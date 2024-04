Jannik Sinner, battuto il russo Kotov. Il colpo che lo manda agli ottavi

29 aprile 2024 a

Jannik Sinner accede agli ottavi di finale del masters 1000 di Madrid. Sarebbe stato tutto facile per il numero 2 al mondo se un problema all'anca non l’avesse colpito durante il match ma, alla fine, è riuscita a spuntarla in due set. L'azzurro ha superato con il punteggio di 6-2, 7-5 il russo Pavel Kotov, numero 72 Atp, in un'ora e 39 minuti di gioco. Sinner affronterà il vincitore del match che mette di fronte Karen Khachanov e Flavio Cobolli.

L’altoatesino ha dovuto fare i conti con un problema all’anca destra che lo ha condizionato soprattutto nel secondo set. “Mi fa male”, ha detto Sinner rivolgendosi al suo angolo sul 4-3 a favore di Kotov, che gli aveva strappato il servizio in avvio di secondo set. Il russo ha avuto un set point sul 5-3, con ancora Sinner al servizio. L’azzurro ha annullato la palla break con la combinazione servizio-dritto e poi ha ristabilito l’equilibrio con il break del 5-5. Le ultime energie, Sinner le ha spese sul 6-5 a suo favore, chiudendo la partita al quarto match point sul servizio di Kotov. Con un dritto poderoso ha mandato fuori giri l'avversario che si è dovuto arrendere dopo una partita di alto livello.

Nel post partita, il campione italiano ha spiegato cosa gli era successo durante la partita: "Ho avuto un po’ di problemi all’anca destra negli ultimi periodi. Non è niente di serio, a volte come oggi lo sento più forte ma ho un team che mi cura e spero che domani mi curerà bene per essere al 100%. È stata una partita difficile, nel secondo set ho avuto qualche difficoltà in più. Diciamo che oggi ho faticato molto nei miei game di servizio, non ho trovato un buon ritmo. È andata meglio da fondo campo ma vediamo cosa è meglio domani per il mio corpo".

