Bologna nel caos: i Verdi mollano Lepore

09 gennaio 2024 a

a

a

I Verdi mollano il sindaco Pd Matteo Lepore. Il motivo della rottura è nell’intervento con cui Davide Celli, l’unico eletto in consiglio comunale peri Verdi, si è espresso contro l’ipotesi di impedire la proiezione del film russo anti-Ucraina Il testimone, in programma il 27 gennaio alla casa di quartiere Villa Paradiso. Durissimo Lepore: «Prendo atto che i Verdi sono fuori dalla coalizione di centrosinistra in Comune a Bologna e non avrei mai immaginato che per un pugno di voti avrebbero difeso i pro Putin».