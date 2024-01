Giuseppe Conte gela Elly Schlein: "Non chiedeteci di farlo..."

09 gennaio 2024 a

a

a

Dopo l'apertura di Elly Schlein a Giuseppe Conte, arrivano le porte in faccia sbattute dall'ex premier sulla segretaria del Pd. Il campo progressista infatti è nel caos con il Pd che spera in un'alleanza coi 5 Stelle per dare fiato anche ai sondaggi in vista delle Europee mentre i Cinque Stelle vogliono mantenere le distanze. E così alla possibilità di un'alleanza strutturata con i grillini avanzata dalla Schlein, ha risposto Giuseppi con una doccia gelata per il Nazareno.

Ospite del nuovo programma di Bianca Berlinguer, Prima di domani su Rete 4, il leader pentastellato ha affermato: "Lavoriamo sui temi, sui progetti e cerchiamo di mantenere il dialogo col Pd, ma non chiedete di confluire in una federazione, in un’alleanza, non è la nostra storia, non è la nostra vocazione".

Parole chiare che di fatto spezzano i sogni di Elly Schlein: "Cerchiamo di mantenere il dialogo col Pd, ma non per confluire in una federazione: non è la nostra storia e vocazione. Noi lavoriamo su progetti e su temi e col Pd ci sono ancora varie differenze per quanto riguarda la politica estera e le guerre in corso", ha affermato Conte. Infine, inevitabile, la rosicata per l'annuncio del duello tv Meloni-Schlein: "Non è il premier a scegliere il leader dell'opposizione". Sarà, ma in tanto in diretta tv l'opposizione si è già schiantata con il "no" di Conte alla Schlein. Insomma signori anche questa volta il centrosinistra è alla frutta...

Il M5S accetterebbe un'alleanza con il PD? @GiuseppeConteIT a #Primadidomani: "Non mi sono mai sottratto al dialogo però non chiedeteci di confluire in un'alleanza così" pic.twitter.com/hahTJMEyHN — Prima di domani (@Prima_di_domani) January 8, 2024