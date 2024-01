I grillini imitano Beppe e si danno allo spettacolo

10 gennaio 2024 a

"È nato su un palcoscenico, il Movimento dei Cinquestelle, e lì vanno a morire tutti i suoi migliori interpreti. Prima Grillo, poi Di Battista", scrive Pietro Senaldi in un articolo su Libero. Domani 11 gennaio parte infatti il tour nei teatri dell'ex grillino Dibba, "alle prese con l’ennesimo tentativo di sbarcare il lunario. Quattro appuntamenti per portare in scena Assange. Colpirne uno per educarne cento. Confidiamo nello sceneggiatore, più che nell’interprete. Speriamo che Dibba si sia fatto scrivere la storia da qualcuno, perché l’argomento è interessante: gli Stati Uniti che tappano la bocca a un giornalista che, grazie a una pesante opera di hackeraggio svela i peccati dell’esercito americano nella guerra in Iraq".

