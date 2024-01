Matteo Salvini a Porta a Porta: "Luca Zaia candidato? Mi piacerebbe"

10 gennaio 2024 a

La Lega si prepara alle elezioni europee, che si terranno il prossimo giugno. Ospite di Porta a Porta in onda su Rai 1, Matteo Salvini non si sbilancia sui candidati ma assicura che "le liste saranno forti, ci saranno amministratori locali, imprenditori". Alla domanda di Bruno Vespa se tra le candidature non mancherà quella di Luca Zaia, il leader del Carroccio non si tira indietro: "Mi piacerebbe. Noi abbiamo, secondo tutti i sondaggi, i governatori più amati d'Italia, Zaia, Fedriga, Fontana. Io non obbligo nessuno a far niente. Ma penso che l'esperienza di chi governa un Comune o una Regione applicata al cambiare questa Europa che evidentemente così com'è non funziona sarebbe preziosa".

Certo è che il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture non intende scendere in campo: lo ha confermato lo scorso lunedì. Un tema che non lo ha visto confrontarsi con Giorgia Meloni. Noi "non ne avevamo mai parlato, a domanda io rispondo. Non so cosa farà Giorgia e sicuramente deciderà per il meglio, ma per quanto mi riguarda avremo donne e uomini della Lega sicuramente in gamba candidati e avremo quindi un ottimo risultato, a prescindere da me".

Ancora incerta infatti la posizione del premier. In base ai suoi impegni - ha ammesso Meloni alla conferenza stampa di inizio anno - deciderà. "Non ho ancora preso questa decisione - ha dichiarato la leader di Fratelli d'Italia -. Io sono una persona per la quale niente conta di più che sapere di avere il consenso dei cittadini". Poi il riferimento agli alleati: "I cittadini lo sanno, e anche questa è democrazia. Una mia eventuale candidatura potrebbe portare anche altri leader a fare la scelta, penso all’opposizione, potrebbe essere una cosa interessante", conclude Matteo Salvini.