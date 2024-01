Acca Larentia, Rampelli contro Schlein: "Pochezza imbarazzante e falsità"

11 gennaio 2024 a

"È imbarazzante la pochezza delle dichiarazioni di Elly Schlein, la falsità della ricostruzione": Fabio Rampelli, ospite di Alessandra Sardoni a Omnibus su La7, ha attaccato la segretaria del Pd dopo le sue parole sulle commemorazioni di Acca Larentia. "Noi - ha proseguito il deputato di Fratelli d'Italia - ad Acca Larentia ci siamo sempre stati, sarebbe gravissimo non continuare a farlo e lo faremo, perché lì intanto la notizia principale è che sono stati uccisi come bestie tre ragazzi di 19, 20 e 18 anni. Due da un commando comunista che doveva addestrarsi per fare il suo ingresso nelle Brigate rosse, nota associazione benemerita evidentemente di compagni che sbagliano, così si diceva all'epoca a sinistra".

La cosa grave, ha sottolineato Rampelli, è che "in questi 46 anni non c'è stata un'indagine efficace, non c'è stata l'individuazione di colpevoli, nonostante la mitraglietta con cui è stata fatta mattanza di questi giovani fosse la stessa del rapimento di Moro e dell'uccisione della sua scorta in via Fani. C'erano tanti elementi se ci fosse stata la volontà. E questo vale per i ragazzi di Acca Larentia, per i tanti ragazzi di destra che sono stati uccisi negli anni '70 e vale anche per i ragazzi di sinistra. Io ho proposto una commissione parlamentare di inchiesta per almeno arrivare alla verità storica: chi ha dato queste armi da guerra, chili di tritolo, mitragliette a ragazzi di 16, 17, 18 anni? Questo lo possiamo accertare".

Alle accuse scagliate contro il suo partito per la manifestazione col saluto romano, il deputato è stato molto chiaro: "Fratelli d'Italia e i partiti parlamentari di destra precedenti a FdI non hanno la gestione della sede di Acca Larentia da almeno 30 anni, i titolari sono organizzazioni extraparlamentari. Noi abbiamo deciso di non avere niente a che fare con la manifestazione serale dei saluti romani, non ci siamo più stati da 27 anni, non da quando stiamo al governo. Sono 27 anni che coloro i quali avrebbero poi fondato FdI hanno deciso di non avere niente a che fare con quella manifestazione".

L'unica cosa che il partito ha voluto continuare a fare è stata "andare la mattina a deporre dei cuscini di fiori per ricordare questi ragazzi - ha spiegato Rampelli -. Ma lì comunque ci troviamo i padroni di casa, che si sono alternati nel corso degli anni da un'organizzazione extraparlamentare all'altra. Possono essere comparsi nelle immagini ma non ci hanno mai accompagnato da nessuna parte perché la nostra deposizione di fiori è stata fatta sempre ed esclusivamente dai ragazzi di Gioventù nazionale, di Azione giovani, di FdI, di Alleanza nazionale, che sono un'altra cosa e hanno fatto scelte chiarissime di discontinuità rispetto al fascismo, al neo-fascismo, come confermato da Giorgia Meloni in tante e tante circostanze, diversamente da quanto detto da Schlein". A tal proposito il deputato ha ricordato che "dopo l'assalto di Forza Nuova alla sede della Cgil siamo andati di persona per presentare la nostra solidarietà e la nostra amicizia a Landini e ai sinidacalisti della Cgil".