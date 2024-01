Giorgia Meloni: "Agli attacchi gratuiti rispondiamo con questi numeri"

11 gennaio 2024 a

a

a

La sinistra ci prova ma non riesce affatto a mettere in discussione il consenso, sondaggi alla mano, per il governo e per il centrodestra. Come hanno dimostrato le ultime rilevazioni, i moderati continuano a mantenere la testa nelle intenzioni di voto degli italiani mentre Pd e 5s continua a restare nelle secche delle percentuali.

E così Acca Larentia, ma anche il caso Pozzolo, sono diventati un cavallo di battaglia per le opposizioni. Cavalli perdenti. E alle critiche che sono arrivate negli ultimi giorni al premier e all'esecutivo ha deciso di rispondere Giorgia Meloni in persona. Con un post sui social, il premier ha messo a tacere la sinistra con i dati Istat di questa settimana che parlano di un'Italia in crescita sul fronte dell'economia, dell'occupazione e anche su quello dei consumi: "Agli attacchi gratuiti e alle polemiche strumentali degli ultimi giorni da parte di certa opposizione, questo governo continua a rispondere con fatti e risultati", scrive Giorgia Meloni su Facebook, nel dirsi "soddisfatta in particolar modo delle ultime rilevazioni Istat che certificano i segnali positivi in tema di lavoro, con la disoccupazione che scende e l’occupazione che in un anno è aumentata di oltre 500mila unità".

"Dati incoraggianti che ci spingono a fare sempre meglio, con politiche concrete per tagliare le tasse ai lavoratori, aiutare chi produce ricchezza e chi crea occupazione. Per un’Italia - conclude la presidente del Consiglio - che riparte dal merito e dalla crescita". Insomma il premier segna un altro punto a suo favore.