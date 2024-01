Capezzone e il caos Pd: "Gentiloni civettone, dove lo spedisce Repubblica"

12 gennaio 2024 a

La notizia più importante è maturata nella notte, l'attacco di Usa e Gran Bretagna alle basi dei terroristi Houthi in Yemen. Dalla guerra commerciale, con gli attacchi nel Mar Rosso ai cargo diretti verso il Canale di Suez e l'Occidente, si è passati alla guerra militare.

L'altro aspetto della vicenda mediorientale, sottolinea Daniele Capezzone nel suo "Occhio al caffè - Rassegna politicamente scorrettissima" di Libero di oggi, è l'accusa "immorale" di genocidio rivolta all'Onu dal Sudafrica nei confronti di Israele. Risposta molto intelligente di Tel Aviv, sottolinea il direttore editoriale di Libero: "Ieri è stato messo online un sito che consente di vedere tutto il materiale foto e video delle stragi condotte da Hamas lo scorso 7 ottobre".

In Italia, agenda politica dominata dal caos nel Pd, tra abuso d'ufficio, armi all'Ucraina e ora pure il ritorno di Paolo Gentiloni. "Tu sei già malato nel tuo letto e ti ritrovi un civettone sulla spalliera - ironizza Capezzone, riguardo alla segretaria Elly Schlein -, la cosa non è proprio rassicurante". Anche se Repubblica profetizza per l'ex premier attualmente commissario Ue nuove avventure internazionali, "perché il mondo non può fare a meno di lui".