Acca Larentia, FdI: "Riaprire l'inchiesta sugli autori dell'agguato"

12 gennaio 2024 a

a

a

Fratelli d'Italia, dopo le polemiche su Acca Larenzia, stana la sinistra. "Rispetto ai fatti avvenuti negli scorsi giorni, usati strumentalmente dalla sinistra, quelle persone sono state identificate e quindi la legge c'è e la magistratura procede. Le persone che invece non sono state identificate, dopo decenni, sono gli autori dell'agguato di Acca Larenzia e per questo Fratelli d'Italia chiede che siano riaperte le indagini rispetto a quei fatti avvenuti nel 1978", tuona Augusta Montaruli, vice capogruppo di FdI alla Camera, intervenendo durante l'ultima puntata della trasmissione Dritto e rovescio su Rete 4.

"Ho appreso che il sindaco di Milano, beppe Sala, ha chiesto la riapertura delle indagini rispetto a un altro agguato che vide ingiustamente morire dei ragazzi di sinistra", prosegue la Montaruli. "Noi non facciamo distinzione tra ragazzi di destra e di sinistra: tutti i ragazzi di quella stagione meritano giustizia. Però questo approccio vale solo per noi perché, invece, a sinistra questo ragionamento non viene fatto".

"Non abbiamo sentito una, e dico una, parola di condanna rispetto all'agguato di Acca Larenzia da parte di Elly Schlein. Non esistono morti di serie A e di serie B. Oggi parlare dei fatti avvenuti - i saluti romani - senza chiedere giustizia per ciò che avvenne è un atto omertoso. Oppure", conclude la deputata di Fdi, "a sinistra si pensa che quelli che hanno assassinato tre ragazzi siano i soliti 'compagni che sbagliano'?".