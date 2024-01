In Mezz'ora, Alessandra Ghisleri: "Il dato vero su Giorgia Meloni? Fiducia al 40%"

14 gennaio 2024 a

Un punto sui "sentimenti" degli italiani per questo 2024 appena iniziato e anche un punto politico: questo è quanto fa Alessandra Ghisleri a In Mezz'Ora, il programma condotto da Monica Maggioni su Rai 3 nella puntata di oggi, domenica 14 gennaio.

Si parte dalle aspettative e dai timori dei nostri connazionali per l'anno iniziato da appena due settimane. Sullo sfondo i conflitti e le conseguenze in termini economici che, a cascata, stanno lambendo l'intera popolazione. E Ghisleri, presidente dell'istituto Euromedia Research, ricorca come "un cittadino su tre ci ha detto che affronterà il nuovo anno con una certa incertezza".

Dunque, spostando immediatamente il focus sulla politica, la sondaggista ricorda però come "il dato interessante è che il 37% della popolazione ha promosso l'operato del governo, mentre il 53,2 lo ha bocciato".

Cifre comunque molto solide, per Giorgia Meloni ed il suo esecutivo. E una conferma arriva a strettissimo giro di posta. "Il dato vero è che Giorgia Meloni viaggia con una fiducia superiore al 40%, mentre tutti gli altri - Conte, Salvini e Tajani - sono sotto al 30 per cento. C'è un gap molto importante", conclude Alessandra Ghisleri.