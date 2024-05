Mentana, "se non succede nulla, ne trarrò le conclusioni": scontro con Gruber, minaccia l'addio?

07 maggio 2024 a

"Ieri siamo andati un po' lunghi come ogni lunedì e come prestabilito e concordato con chi dirige questa rete": Enrico Mentana lo ha detto alla fine del TgLa7, riferendosi allo scontro a distanza con Lilli Gruber, al timone della trasmissione in onda subito dopo l'edizione delle 20 del telegiornale, Otto e mezzo. "Chi ci ha seguito, Lilli Gruber - ha proseguito Mentana - ha avuto delle parole molto sgradevoli e offensive nei confronti del sottoscritto". Ieri la conduttrice ha sottolineato la partenza in ritardo del suo programma, dicendo che "l'incontinenza è una brutta cosa", in chiaro riferimento a chi l'aveva preceduta.

A tal proposito, Mentana questa sera ha deciso di rispondere per le rime: "Sono qui da 14 anni ma non ho mai offeso i colleghi. Gradirei reciprocità e che da parte dell'azienda per cui lavoro non ci fosse il mutismo che accompagna questa vicenda da 24 ore, domani sera vedremo se sarà successo qualcosa altrimenti ne trarrò le conclusioni e le dirette conseguenze". Parole che suonano come una sorta di ultimatum. Nei giorni scorsi, tra l'altro, si era parlato della possibilità che il direttore della testata lasciasse La7 per altre reti, come la Nove.

"Incontinenza, brutta cosa". "Prendo le distanze da maleducati e ignavi": Gruber-Mentana, rissa a La7

Prima di parlare in diretta alla fine del Tg di questa sera, Mentana aveva risposto alla Gruber questa mattina con un post sui social, sottolineando i buoni ascolti da lui ottenuti: "Dall'uno al 9% in mezz'ora. Questa è la curva degli ascolti - del tutto simile a quella dei giorni precedenti - del Tgla7 di ieri sera, segnato da fatti importanti e in continuo aggiornamento. A quel Tg però ha imprevedibilmente fatto seguito un giudizio gravemente sprezzante nei miei confronti da parte di chi conduceva il programma successivo, che pure è ogni sera diretto beneficiario di quella curva ascendente".