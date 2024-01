Laura Boldrini pizzica Elly Schlein: "Sarebbe veramente riduttivo"

16 gennaio 2024 a

"Non dobbiamo ridurre le Europee a confronto tra leader": l'appello arriva dalla deputata dem Laura Boldrini in riferimento alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni e alla segretaria del Pd Elly Schlein e alla partita delle Europee, in programma a giugno. Secondo l'ex presidente della Camera, "sarebbe veramente riduttivo. Il confronto è tra idee e progetti per il futuro dell’Europa", ha detto in un'intervista al Corriere della Sera. Sull'argomento qualche giorno fa ha detto la sua anche l'ex leader di sinistra Romano Prodi, secondo cui la candidatura di Schlein alle Europee sarebbe una presa in giro se lei poi non andasse effettivamente in Europa. A tal proposito la Boldrini ha detto: "È un punto. C’è chi lo considera un metodo per aumentare i consensi, e Schlein ha consenso popolare anche fuori dell’elettorato tradizionale del Pd".

Secondo la deputata dem, si tratta di una sfida "di portata enorme", che porterà a scegliere "tra l’Unione europea delle nazioni e gli Stati Uniti d’Europa. Le destre nazionaliste propongono la prima opzione, il che vorrebbe dire che nella Ue ognuno va per sé. Noi invece vogliamo una maggiore integrazione politica europea per contare di più nella sfera globale". Per la Boldrini, "se vince l’Europa delle nazioni finisce l’Ue".

"Io capisco - ha proseguito l'esponente del Pd - che in una fase cruciale come questa una segretaria può sentirsi in dovere di non risparmiarsi e porsi il problema che la sua candidatura conquista più consensi. Poi vedremo cosa decide. Io rispetterò la sua decisione anche perché so che lei non penalizzerà affatto le donne, ne sono certa, e pescherà anche tra chi spesso si è astenuto. Ma vorrei ricordare che si sta parlando di ipotesi perché non è stato ancora deciso nulla".