Brigate Rosse e Aldo Moro, così lo Stato ha sconfitto i terroristi

17 gennaio 2024

Dentro i misteri degli Anni di Piombo. Un viaggio inquietante e significativo condotto da Fabrizio Cicchitto in esclusiva per Libero. Dopo la ricostruzione del documento segreto che fu consegnato alle Brigate Rosse e che segnò la fine di Aldo Moro, l'ex esponente di Partito socialista e Forza Italia spiega come lo Stato ha sconfitto il terrorismo di ultra-sinistra e le BR, protagoniste nel 1978 di una delle pagine più sconvolgenti del Secondo dopoguerra europeo come il rapimento e l'uccisione dell'allora premier democristiano.



