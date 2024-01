Luca De Carlo, il possibile candidato FdI che potrebbe prendere il posto di Luca Zana

17 gennaio 2024 a

a

a

"Io candidato alle Reginali in Veneto? Se la patria chiama io ho sempre risposto presente". È lui, Luca De Carlo, il senatore veneto di Fratelli d’Italia nonché presidente della Commissione industria e agricoltura del Senato, su cui potrebbe puntare Giorgia Meloni per il post-Luca Zaia. In vista delle Regionali, De Carlo tiene a precisare che "sto svolgendo un compito che mi piace parecchio, mi affascina, sono totalmente assorbito da questo ruolo, mi piace e quindi non vedo perché dovrei fare scelte diverse". Insomma, non si candiderà. Almeno che - spiega ai microfoni di Mattino 24 - la richiesta non arrivi direttamente dalla sua leader: "Se Meloni me lo chiede è un’altra questione", chiosa.

Ma chi è De Carlo? A farne un ritratto riassuntivo ci pensa Repubblica. Il quotidiano racconta che il parlamentare ha un’azienda agricola di mucche e asini. E ora potrebbe essere il candidato meloniano alla corsa in Veneto. "In una logica di equilibrio il Veneto è attribuibile a noi", confidava a ottobre scorso al Gazzettino. La sfida dunque è con Zaia, il Doge, il governatore leghista che deve fare i conti con un eventuale terzo mandato. 51 anni di Calalzo di Cadore, Dolomiti bellunesi, De Carlo è sindaco del suo paese e in passato ha gestito un’edicola chiusa nel maggio scorso. Molto amico del ministro Francesco Lollobrigida, a causa dei conteggi, è stato nella stessa legislatura deputato e senatore. Tra le sue battaglie, quella contro la trascrizione dei bambini di coppie omogenitoriali.

Luca Zaia... per sempre: la clamorosa mossa della Lega per "blindare" il Doge

In vista delle elezioni future, De Carlo non si sbilancia sul terzo mandato. D'altronde, precisa, "si esprimerà il Parlamento. Io sono al terzo mandato da sindaco, posso dire con certezza che anche sentendo i colleghi che hanno fatto tre mandati, gli stimoli dopo tanta amministrazione vanno scemando. Bisognerà chiedere a Zaia se ha ancora quegli stimoli, e solo lui può dircelo".