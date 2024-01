Daniele Capezzone, "Occhio al caffè": "Allacciate le cinture, parla Elly Schlein"

18 gennaio 2024 a

Daniele Capezzone nel suo "Occhio al caffè", la rassegna politicamente scorrettissima, presenta i temi che vengono affrontati sui principali quotidiani in questa mattinata del 18 gennaio 2024. E ovviamente tra i principali argomenti c'è anche quello delle indagini su Solinas in Sardegna e il nodo candidature sull'isola in vista delle Regionali. Ma c'è anche un altro tema: la sinistra che mette nel mirino Giorgia Meloni per la sua visita in Emilia Romagna. Proprio sull'uso dei fondi per aiutare gli alluvionati c'è chi vuol fare propaganda come nel caso di Elly Schlein che non perde occasione per attaccare l'esecutivo di centrodestra. E Capezzone tuona: "Allacciate le cinture eh, Elly Schlein torna a parlare di Emilia Romagna, sì proprio lei dopo le polemiche che l'hanno travolta per il suo ruolo in Regione prima della scalata al Pd". Insomma un menù ricco quello della rassegna scorrettissima di Capezzone. Qui di seguito il video completo