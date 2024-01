Esercito, la sinistra usa il calendario per cancellare i morti per la Patria

18 gennaio 2024 a

a

a

Poteva mancare la polemica pure sul calendario dell'Esercito Italiano. No, a sinistra tutto fa brodo per attaccare il governo e suoi membri. E così Repubblica mette nel mirino il "titolo fortemente promosso dalla sottosegretaria alla Difesa Isabella Rauti" che recità così "Per l’Italia sempre… prima e dopo l’8 settembre 1943". Un titolo che non fa una piega: il nostro esercito ha servito la Patria prima dell'8 Settembre e anche dopo.

E in tanti sono andati a combattere per difendere la nostra Nazione anche nel 1940, nel 1941 e nel 1942. Una cosa che forse a sinistra dimenticano facendo una polemica che di fatto insulta e oltraggia la memoria dei nostri caduti. Il nostro esercito c'era, c'è e ci sarà indipendentemente da chi governa e ogni militare che ha indossato o indosserà la divisa giurà fedeltà alla Patria.

Con buona pace di chi suggerisce di far cominciare la nostra Storia dell'8 settembre del 1943. E udite, udite, ecco come la sinistra articola questa nuova polemica. Il riferimento al "prima e al dopo", che dunque pari sarebbero in quanto dedicati alla Patria, “si pone nel solco della riabilitazione dei 'ragazzi di Salò' e dell'amnesia sulle responsabilità italianissime del fascismo”, afferma il vicecapogruppo alla Camera di Alleanza verdi sinistra, Marco Grimaldi. "C'è l'intento di uniformare il periodo storico della dittatura fascista appare evidente e arbitrario – continua Grimaldi – Non si può certo ignorare che venti di revisionismo soffiano attorno alle più alte cariche dello Stato e si riverberano a ogni livello”. Parole del tutto lontane dalla realtà dei fatti e dalla Storia. Un'offesa atroce per chi è morto col tricolore addosso.