Luca Zaia, Flavio Tosi lo sfida in Veneto: "Sono un animale territoriale"

Flavio Tosi non si tira indietro. In vista delle elezioni in Veneto, con l'incognita terzo mandato, il deputato di Forza Italia ed ex sindaco di Verona non esclude nulla: "Potrei essere uno dei candidati che Fi potrebbe proporre. Io sono un animale territoriale e preferirei di gran lunga avere un ruolo territoriale, sono da 30 anni nella P.A. e conosco molto bene la macchina del Veneto". Insomma, è sfida aperta al leghista Luca Zaia, attuale presidente della Regione e alla fine del suo secondo mandato.

Ai microfoni di Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, Tosi si sofferma anche sul caso Emanuele Pozzolo. Ha fatto infatti discutere la vicenda dell'ex parlamentare di Fratelli d'Italia dalla cui pistola è partito un colpo durante una festa di Capodanno. Colpo che ha ferito un altro partecipante. "Io ho la pistola carica sul comodino - ammette Tosi -, una Pardini ma assolutamente senza colpo in canna".

Eppure, precisa, "pur conoscendo e rispettando Pozzolo, però in quella festa l'arma non l'avrei portata. In un paesino piccolino a Capodanno, dove peraltro ci sono anche le scorte...". Tra le ipotesi quella che il colpo sia partito perché l'arma è caduta a terra. Una versione che Tosi non esclude: "Può esser per come è fatta, ma il punto è che tu non devi mai estrarla in una situazione come quella. E se ti è scivolata di danno comunque l'incauta detenzione". E alla domanda se fosse mai andato a una festa con la pistola, il deputato non attende a rispondere: "Ma non ci penso proprio".