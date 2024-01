PiazzaPulita, Renzi sfotte Toninelli per il tonno: "Anche quando dice una cosa giusta!"

19 gennaio 2024 a

a

a

"Io prima mangiavo il salmone, sapete noi fissati con la palestra... o mangiavo la bresaola". Iniziava così lo sfogo di Danilo Toninelli portato in auge da Libero. Uno sfogo sui rincari che costringerebbero l'ex ministro dei Trasporti a rivedere il proprio menù: "Io non riesco a prendere neanche il tonno. Io prima prendevo quello in vetro... Costava due euro e cinquanta! Adesso sono sette euro! Ragazzi, è una roba devastante".

A maggior ragione se pronunciata dal grillino da quasi un milione di euro in 9 anni di Parlamento. E gli sfottò non sono mancati. Nemmeno dai colleghi. Ospite di PiazzaPulita nella puntata di giovedì 18 gennaio su La7, Matteo Renzi difende, in parte, Toninelli: "Anche quando dice una cosa giusta, poi la dice male...". Il perché lo spiega immediatamente a Corrado Formigli: "È vero che è aumentato il costo della vita, ma non è raddoppiato come dice". Numeri alla mano, il leader di Italia Viva riferisce che "negli ultimi 4 anni il costo del carrello è aumentato del 20 per cento. È sì un aumento importante, ma non è raddoppiato".

"Giusto in galera.": Toninelli, altro disastro: quelle sconcertanti frasi sul "suo" Ministero

Neppure le contestazioni hanno fermato il pentastellato. Dopo essere stato messo di fronte alla realtà dei fatti dal nostro quotidiano, ossia che le persone comuni riversano in condizioni ben peggiori, Toninelli ha rincarato la dose: "Prendete in giro, attaccate pure, travisate le cose che dico… Prendete in giro, attaccatemi pure, attaccatemi sul tonno o su questi video della spesa, che però agli italiani interessano. Da quando voi giornalisti avete ricominciato a occuparvi di me, ho avuto un’impennata di like su TikTok. Ho superato il milione".

Qui l'intervento di Renzi su Toninelli a PiazzaPulita